Bis de Bruno Fernandes carimba passagem de Portugal aos oitavos. Veja os golos

Portugal tornou-se esta segunda-feira na terceira seleção a garantir um lugar nos oitavos de final do Mundial ao vencer o Uruguai por 2-0, num encontro da segunda jornada do Grupo H, disputado em Lusail.

Depois de duas assistências no primeiro jogo em que Portugal venceu o Gana por 3-2, Bruno Fernandes marcou os golos que, aos 54 minutos e, de penálti, aos 90+3, selaram o triunfo da formação das quinas, que se juntou nos oitavos a França e Brasil.

No primeiro tento, Raphael Guerreiro combinou com o camisola 8, que picou a bola para a entrada de Ronaldo. Num primeiro momento, pareceu que o capitão tinha tocado de raspão na bola, desviando-a de Rochet para inaugurar o marcador, mas mais tarde a FIFA atribui o golo a Bruno Fernandes e surgiram repetições do lance que indicam que Ronaldo não tocou na bola.

O segundo surgiu já nos descontos, de penálti. Bruno Fernandes fez a paradinha, com um saltinho, antes de rematar para a esquerda com o guarda-redes já a cair para a direita.

Na classificação do Grupo H, Portugal soma agora seis pontos, ficando a um de garantir a vitória no agrupamento, contra três do Gana e um de Uruguai e Coreia do Sul, que perdeu hoje por 3-2 com os africanos e defronta a seleção lusa na sexta-feira.