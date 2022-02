Diogo Jota © EPA

O Liverpool venceu na quinta-feira em casa o Leicester (2-0), com um 'bis' do português Diogo Jota, enquanto o Wolverhampton de Bruno Lage saiu derrotado da receção ao Arsenal (1-0), em jogos da 24.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Na estreia a titular do colombiano ex-FC Porto Luis Díaz, os reds, que somaram a terceira vitória seguida no campeonato, valeram-se do avançado português, que abriu a contagem aos 34 minutos, na recarga de um lance surgido de um pontapé de canto.

Jota chegou aos 12 golos na Premier League, apenas atrás dos 16 do colega de equipa egípcio Mohamed Salah, aos 87, após ser desmarcado na área por Matip, na sequência de um erro defensivo dos foxes.

A equipa de Jürgen Klopp continua sólida no segundo lugar, com 51 pontos, agora a nove do líder, o Manchester City, e com um jogo a menos em relação aos citizens, bem como ao Chelsea, terceiro posicionado com menos quatro pontos.

Já o Leicester, em que Ricardo Pereira foi suplente não utilizado, somou o terceiro jogo seguido sem vencer e segue em 12.º, com 26 pontos, ainda que tenha apenas 21 jogos disputados, em 24 possíveis.

À mesma hora, os wolves liderados pelo técnico luso Bruno Lage não conseguiram impor-se ao Arsenal, que aproveitou para alcançar o Manchester United no quinto lugar, ambos com 39 pontos, embora os londrinos tenham um jogo a menos.

Um golo do brasileiro Gabriel, num lance após um canto em que a equipa da casa pediu falta sobre o guarda-redes luso José Sá, aos 25, chegou para decidir a contenda, mesmo que os gunners tenham acabado com menos um devido à expulsão do brasileiro Martinelli, aos 69.

Cédric Soares foi totalista nos londrinos, que não lançaram o suplente Nuno Tavares na partida, enquanto na equipa de Lage jogaram de início José Sá, Ruben Neves, Daniel Podence, Nelson Semedo e Francisco Trincão.

No segundo tempo, foram ainda lançados Chiquinho e Fábio Silva, para tentar 'virar' o resultado, mas sem efeito.

Ao cabo de 22 jogos efetuados, o Wolverhampton, que vinha de três vitórias seguidas, é oitavo, com 34 pontos, a dois do sétimo, o Tottenham, e a cinco do Manchester United e do Arsenal.