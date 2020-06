Por TSF 23 Junho, 2020 • 23:52 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto aproveitou esta terça-feira da melhor maneira o escorregão do Benfica diante do Santa Clara e destacou-se na liderança da I Liga, ao receber e vencer o Boavista 4-0, na 28.ª jornada da prova. Pouco tempo após a derrota em casa do Benfica diante do Santa Clara, por 4-3, os dragões não desaproveitaram desta vez e obtiveram uma vitória clara no dérbi da Invicta, triunfando com golos de Marega, Alex Telles, de grande penalidade, e de Sérgio Oliveira, igualmente de grande penalidade.

O primeiro golo de Marega surgiu aos 53 minutos. Servido por Uribe, Corona fez o passe para o goleador dentro da área e Marega disparou cruzado, inaugurando o marcador. Manafá foi quem esteve na origem do lance.

Aos 58 minutos surgiu o primeiro penálti a favor do FC Porto. O árbitro assinalou uma entrada de Dulanto sobre Marega na área e o VAR confirmou a infração do jogador do Boavista. Alex Telles, na cobrança do castigo máximo, ampliou a vantagem dos portistas.

A segunda grande penalidade a favor dos dragões surgiu pouco depois, aos 68 minutos, a castigar um desvio no braço de Dulanto. Chamado a converter, Sérgio Oliveira fez o terceiro golo do FC Porto.

A seis minutos dos 90 surgiu o quarto golo do FC Porto, novamente assinado por Marega. A passe de Fábio Vieira, que desarmou um jogador axadrezado, o avançado isolou-se e atirou colocado, sem hipóteses para o guarda-redes Helton Leite.

Com este triunfo e perante a derrota dos campeões nacionais, o FC Porto destacou-se na frente do campeonato com 67 pontos, mais três do que os encarnados, enquanto o Boavista é nono, com 35.