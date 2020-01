Bis de Paulinho permite reviravolta do Sporting de Braga sobre o Tondela

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por Lusa 12 Janeiro, 2020 • 22:16

Um 'bis' de Paulinho na reta final da partida permitiu hoje ao Sporting de Braga virar o resultado e vencer o Tondela por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Braga.

A formação viseense adiantou-se no marcador aos 37 minutos, através do venezuelano Jhon Murillo, mas os 'arsenalistas' ainda conseguiram a 'cambalhota' no marcdor, com os dois golos de Paulinho, que chegou aos sete tentos na Liga.

Com esta vitória, os bracarenses isolaram-se no quinto posto da prova com 24 pontos, enquanto a equipa de Tondela fecha a jornada no 10.º lugar com 19.