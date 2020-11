Benfica com duas alterações na deslocação ao Bessa

O Benfica de Jorge Jesus quer recuperar a liderança do campeonato © Lusa

O Benfica está obrigado a vencer esta segunda-feira na visita ao Boavista para poder se manter isolado na liderança da I Liga de futebol, depois de o Sporting ter assumido o comando provisoriamente no domingo.

Onze do Boavista: Léo Jardim; Hamache, Cristian Castro, Chidozie, Cannon; Ricardo Mangas, Reisinho, Show; Paulinho, Angel Gomes, Alberth Elis.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Nuno Tavares; Pizzi, Gabriel, Taarabt; Cebolinha, Waldschmidt, Darwin.​​​​​​​

Os 'leões' assumiram a liderança de forma condicional depois de golearem 4-0 na receção ao Tondela, somando 16 pontos em seis jogos, mais um do que o Benfica, que hoje joga em casa do Boavista, equipa que se encontra na parte baixa da tabela, ocupando o penúltimo lugar, com apenas três pontos.

Os encarnados voltam a entrar em campo na quinta-feira para defrontar o Rangers da Escócia, em mais um compromisso da Liga Europa.