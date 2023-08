Conheça os onzes de Boavista e Benfica

Roger Schmidt © Ivan Del Val/Global Imagens

O campeão Benfica inicia a defesa do título da I Liga de futebol no campo do Boavista, no encontro que encerra a primeira jornada.

Após o triunfo na Supertaça frente aos dragões (2-0), o Benfica volta a ter deparar-se com um rival portuense, mas desta vez o Boavista, e inicia o campeonato no Estádio do Bessa, num recinto habitualmente complicado para os grandes.

Onze do Boavista: João Gonçalves, Malheiro, Chidozie, Abascal, Onyemaechi, Makouta, Sebastien Pérez, Tiago Morais, Miguel Reisinho, Salvador Agra, Bozeník.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Jurasek; Kökcü e João Neves; Aursnes, Di María, Rafa e Musa.

Suplentes do Boavista: Luís Pires, Ibrahima, Bruno Lourenço, Masa, Vukotic, Filipe Ferreira, De Santis, Martim Tavares e Berna.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Morato, João Victor, Ristic, Florentino, Chiquinho, João Mário, Neres, Tengstedt.