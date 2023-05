Equipas sem soluções. Boavista 0-0 Braga (intervalo)

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga © Gonçalo Delgado/Global Imagens

No Bessa, o Sporting de Braga, terceiro classificado da I Liga, pode confirmar o regresso à Liga dos Campeões na próxima temporada, na fase de pré-eliminatória, bastando vencer o Boavista, que segue num tranquilo 11.º posto.

Antes do início do jogo jogo, o destaque vai para uma homenagem a Bracali, que aos 42 anos vai terminar a carreira no final da época. Nota para a presença da família do guarda-redes, além de Pedro Proença, presidente da Liga, Vítor Murta, presidente do Boavista, e Alfredo Castro, elemento da estrutura do clube e antigo guarda-redes.

Rola a bola no Bessa. Os primeiros minutos de jogo têm sido mornos, com fraca aproximação à área de ambos os lados e mais posse por parte dos axadrezados. O primeiro cartão amarelo do jogo surge aos 19 minutos, para Joe Mendes. Foi castigado depois de um toque com o braço na cara de Salvador Agra.

Quatro minutos depois, novo amarelo para o Braga, desta vez para Ricardo Horta, depois de uma falta sobre Bruno Lourenço. Aos 27 minutos, Iuri Medeiros deu o golo a Bruma, que atirou junto ao poste. Terminou a primeira parte do jogo no Bessa.

Onze do Boavista: Bracali; Malheiro, Cannon, Abascal e Onyemaechi; Seba Pérez, Makouta e Bruno Lourenço; Mangas, Yusupha e Salvador.

Onze do Braga: Matheus: Víctor Gómez, Niakaté, Paulo Oliveira e Sequeira; Iuri Medeiros, André Horta, Pizzi e Bruma; Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Suplentes do Boavista: César, Ibrahima, Masa, Joel Silva, Vukotic, Filipe Ferreira, Sasso, Martim Tavares e Machado.

Suplentes do Sporting de Braga: Tiago Sá, Serdar, Rodrigo Gomes, Roger, Álvaro Djaló, Mendes, Racic, Gorby e Macedo.