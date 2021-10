Boavista e Belenenses SAD fecham nona jornada com nulo no Bessa

© Lusa

Boavista e Belenenses SAD encerraram esta segunda-feira a nona jornada da I Liga de futebol com um empate 0-0, em jogo disputado no estádio do Bessa, no Porto.

Os 'axadrezados' somaram assim o terceiro encontro consecutivo a empatar na prova, o sétimo seguido sem ganhar, enquanto, do outro lado, o Belenenses SAD, que estreou hoje o treinador Filipe Cândido, passou a ser a única equipa da Liga ainda sem qualquer vitória, tendo somado o quinto empate no campeonato.

Com este empate, o Boavista fecha a jornada no oitavo posto, com 11 pontos, enquanto o Belenenses SAD é 18.º e último, com cinco pontos.