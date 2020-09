Olhos nos olhos no Bessa. Boavista 0-0 FC Porto (intervalo)

Por TSF 26 Setembro, 2020 • 20:10 Partilhar este artigo Facebook

É dia de dérbi na Invicta. Boavista e FC Porto defrontam-se no estádio do Bessa no primeiro jogo depois da saída de Soares da equipa azul e branca.

Bastaram cinco minutos para que ambas as equipas mostrassem ao que vinham: um jogo disputado, sem medos de parte a parte e com vontade de atacar.

Aos oito minutos os boavisteiros ameaçaram de forma séria. Num livre estudado, a bola é bombeada para a grande área e Javi Garcia cabeceia ao segundo poste, de onde Benguche acerta na trave.

Na resposta, o FC Porto chega à grande área de Léo Jardim em quatro passes, mas ninguém foi capaz de desviar o cruzamento de Telles.

Com 25 minutos de jogo ficava mais claro que a ideia de jogo boavisteira, embora corajosa, não incluía pressionar alto a saída de bola portista, optando por absorver alguma da iniciativa ofensiva dos dragões em troca de uma defesa mais compacta.

O FC Porto voltou a ameaçar seriamente aos 40 minutos quando, depois de um cruzamento a partir da direita, viu a bola cair-lhe aos pés junto à marca do penálti. O maliano terá ficado surpreendido, porque tentou um remate à meia volta sem que tenha sequer acertado na bola.

Da primeira parte ficava na retina a exibição de Angel Gomes que, com 19 anos e escola do Manchester United, ia sendo a sendo a maior dor de cabeça para o FC Porto. Transportava, descobria espaços e punha a bola praticamente onde queria, sempre que queria.

Onze do Boavista: Léo Jardim, Cannon, Rami, Gomez, Mangas, Javi Garcia, Nuno Santos, Paulinho, Sauer, Benguche e Angel Gomes

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe, Alex Telles, Danilo, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio, Corona e Marega

Suplentes do Boavista: Bracali, Reisinho, Elis, Nathan, Show, Sebastian Perez, Hamache, Devenish e Morais

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Luis Díaz, Taremi, Zaidu, Zé Luís, Romário Baró, João Mário e Fábio Vieira.

Os boavisteiros vêm de um empate a três bolas no Funchal, frente ao Nacional. Já os dragões receberam e venceram o SC Braga por 3-1.

O árbitro deste jogo é Luís Godinho, assistido por Rui Teixeira e Ricardo Santos. No VAR está Hugo Miguel.