Pepe no banco. Conheça os onzes do dérbi da invicta

O FC Porto tenta reduzir provisoriamente a distância para o líder Benfica, na visita ao vizinho Boavista, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, a última antes da paragem para o Mundial 2022.

A oito pontos dos encarnados, os dragões estão proibidos de perder mais pontos para se manter na luta pelo título, mas, no Bessa, já devem poder contar com o capitão Pepe, recuperou de lesão, enquanto Zaidu e Gabriel Veron se mantêm no boletim clínico.

Onze do Boavista: Bracali; Cannon, Sasso e Bruno Onyemaechi; Malheiro, Vukotic, Makouta e Mangas; Salvador Agra, Yusupha e Masa.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell; Uribe, Eustáquio, Otávio, Galeno; Taremi e Evanilson.

Suplentes do Boavista: César, Robson Reis, Ibrahima, Gorré, Bruno Lourenço, Bocenik, Reisinho, Filipe Ferreira e Rodrigo Abascal.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Pepe, Grujic, Rodrigo Conceição, Manafá, Namaso, Bruno Costa, Toni Martínez e Gonçalo Borges.