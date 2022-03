Conheça os onzes de Boavista e FC Porto

© EPA

O FC Porto vai tentar retomar hoje os seis pontos de vantagem na liderança da I Liga de futebol, precisando para isso de vencer em casa do Boavista, em jogo da 27.ª jornada da prova.

Depois de o Sporting, campeão em título e segundo classificado, ter vencido no sábado em casa do Vitória de Guimarães por 3-1, ficando a três pontos dos 'dragões', a equipa de Sérgio Conceição tem agora de vencer para voltar à distância que detinha no arranque da ronda.

Onze do Boavista: Bracali; Porozo, Javi Garcia e Abascal; Cannon, Sebastian Perez, Makouta e Filipe Ferreira; Gustavo Sauer, Musa e Yusupha.

Suplentes: Beiranvand, Ilori, Gorré, Vukotic, Nathan, De Santis, Tiago Morais, Luís Santos e Francisco Pereira.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Pepê, Uribe, Vitinha e Otávio; Evanilson e Taremi.

Suplentes: Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Galeno, Grujic, Wendell, Toni Martínez, Eustáquio e Fábio Vieira.

No entanto, a tarefa dos 'azuis e brancos' promete ser complicada neste dérbi da 'invicta', uma vez que os 'axadrezados' subiram muito de forma desde que Petit assumiu o comando da equipa e têm colocado grandes dificuldades aos seus adversários.