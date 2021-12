Sauer abre o marcador. Boavista 1-0 SC Braga (1.ª parte)

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por TSF 16 Dezembro, 2021 • 19:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O SC Braga desloca-se esta quinta-feira à cidade do Porto para defrontar o Boavista para tentar alcançar a final four da Taça da Liga. As duas equipas são as únicas que ainda podem chegar às decisões da competição.

Os bracarenses só se qualificam para a final four em caso de vitória no Estádio do Bessa. Já o Boavista pode jogar com dois resultados: vitória e empate. O Paços de Ferreira, a outra equipa do grupo, já fez os dois jogos e tem apenas um ponto, pelo que já não tem possibilidades de avançar na prova.

Onze do Boavista: Bracali, Cannon, Porozo e Abascal; Nathan, Seba Pérez, Makouta e Filipe Ferreira; Yusupha, Musa e Sauer

Onze do SC Braga: Tiago Sá; Paulo Oliveira, Raúl, Diogo Leite; Yan Couto, Al Musrati, André Horta, Moura; Iuri Medeiros, Vitinha e Ricardo Horta

O Sporting, o Benfica e o Santa Clara são as equipas que já estão qualificadas para as decisões da Taça da Liga. Boavista ou Braga vão completar o quadro da final four.

Suplentes do Boavista: João Gonçalves, Ilori, Hamache, Reymão, Vukotić, Gorré, Ntep, Morais e Malheiro

Suplentes do SC Braga: Lukáš Horníček, Tormena, Fabiano, Chiquinho, Lucas Mineiro, Abel Ruiz, Piazon, Mario González e Roger