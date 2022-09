© Ivan Del Val/Global Imagens

O Sporting visita no Estádio do Bessa para defrontar o Boavista. Atualmente, os axadrezados estão à frente dos leões no campeonato. Depois do empate do FC Porto, os leões podem aproximar-se, pelo menos, da equipa portista.

Depois de um início intenso do Sporting, a primeira oportunidade de golo aparece aos 13 minutos. Pedro Gonçalves isola-se, mas não consegue beter o guarda-redes César.

Passados dez minutos, o português marca mesmo. Cruzamento rasteiro de Nuno Santos da esquerda, César faz uma defesa incompleta e Pedro Gonçalves encosta para dentro da baliza. Contudo, o golo foi anulado pelo VAR por fora de jogo de Edwards.

Na resposta, grande cruzamento rasteiro de Gorré e Bruno Lourenço desvia para a trave.

Aos 39 minutos, nova bola na barra. Canto para os leões, César não consegue afastar e Trincão remata à trave.

E em tempo de compensação aparece uma obra de arte. Kenji Gorré faz uma jogada individual pela esquerda em que tira vários adversários do caminho e remata, mas a bola esbarra em Ugarte, mas, de primeira, Bruno Lourenço remata ao ângulo da baliza de Adán. O espanhol não tinha qualquer hipótese de defesa.

Os axadrezados chegam ao intervalo em vantagem no Bessa.

No arranque da segunda parte aparece o empate. Jogada individual de Nuno Santos pela direita, cruza de letra e o inglês, sozinho na área, cabeceia para golo.

Aos 70 minutos, má notícia para Rúben Amorim. Coates cai no relvado e tem mesmo de ser substituído. Entra Esgaio para o seu lugar.

Onze do Boavista: César; Cannon, Sasso e Abascal; Pedro Malheiro, Seba Pérez, Makouta e Bruno Onyemaechi; Gorré, Bozenik e Bruno Lourenço.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Trincão, Pote e Edwards.

Suplentes do Boavista: Bracali, Robson Reis, Ibrahima, Masa, Vukotic, Mangas, Salvador Agra, Martim Tavares e Luís Santos.

Suplentes do Sporting: Franco Israel, André Paulo, Sotiris, Rochinha, Paulinho, Arthur, Esgaio, Marsà e Nazinho.