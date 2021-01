Nuno Santos inaugura marcador. Boavista 0-1 Sporting (1.ª parte)

© Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

Depois da conquista da Taça da Liga, o Sporting foi até à cidade do Porto para defrontar o Boavista, privado do seu jogador mais influente na equipa. Pedro Gonçalves foi expulso durante a final em Leiria e foi castigado com um jogo de suspensão.

Por essa razão, Rúben Amorim foi obrigado a mexer na equipa, fazendo quatro alterações. Neto, Matheus Nunes, Jovane Cabral e Sporar foram titulares. Já do lado do Boavista, Jesualdo Ferreira fez alterações na defesa.

Numa noite fria e com muita chuva, ambas as equipas procuram a conquista da posse de bola nos minutos iniciais. O Sporting mostrava alguma dificuldade em bater os três centrais dos axadrezados.

Mas a barreira defensiva não conseguiu evitar uma fuga de Nuno Santos. Aos 20 minutos, o ex-Rio Ave apareceu na área para concluir com êxito o cruzamento de Nuno Mendes. O lance ainda deixou algumas dúvidas à equipa de arbitragem, que num primeiro momento anulou o golo. O VAR reverteu a decisão.

Onze do Boavista: Léo Jardim; Jesús Gómez, Rami e Jackson Porozo; Reggie Cannon, Javi García, Paulinho e Ricardo Mangas; Angel Gomes; Sauer e Elis.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, Matheus Nunes, João Mário e Nuno Mendes; Jovane, Sporar e Nuno Santos.