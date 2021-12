Boavista tenta voltar às vitórias na estreia do regressado Petit

No Bessa, procura entrar a vencer e dar, desde 23 de agosto, o primeiro triunfo no campeonato ao Boavista © LUSA

O Boavista, sem vencer desde a terceira jornada, recebe neste sábado o Marítimo, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no qual estreia o treinador Petit, de regresso ao Bessa.

Petit, que orientou os 'axadrezados' no início da sua carreira de treinador entre 2012 e 2015, foi anunciado como novo técnico, daquela que é a sua segunda equipa esta época, após ter saído do Belenenses SAD em outubro, em substituição de João Pedro Sousa, a caminho da Arábia Saudita.

No Bessa, procura entrar a vencer e dar, desde 23 de agosto, o primeiro triunfo no campeonato ao Boavista (11.º classificado), frente a um Marítimo que é 14.º e conseguiu na última jornada vencer e terminar também um 'jejum' de nove jogos.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado e perto da zona europeia, visita o Paços de Ferreira, 12.º, a partir das 20h30, num jogo em que também os pacenses atravessam uma 'longa seca' de resultados, com uma série de cinco empates e três derrotas.

A jornada começou na sexta-feira, com os candidatos ao título em ação, com o Sporting a vencer fora o Benfica (3-1) e o FC Porto a triunfar no terreno do Portimonense (3-1), mantendo-se os dois no topo da classificação, com mais quatro pontos do que as 'águias'.

A ronda apenas ficará concluída no início de janeiro, com os jogos Vizela-Belenenses SAD (2 de janeiro) e Tondela-Moreirense (3), devido a surtos de coronavírus nos plantéis dos lisboetas e dos beirões.

Programa da 13.ª jornada:

- Sexta-feira, 3 dez:

Portimonense - FC Porto, 0-3.

Benfica - Sporting, 1-3.

- Sábado, 4 dez:

Boavista - Marítimo, 18h00.

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 20h30.

- Domingo, 5 dez:

Santa Clara - Arouca, 15h30 (14h30 locais).

Gil Vicente - Famalicão, 18h00.

Sporting de Braga - Estoril Praia, 20h30.

- Domingo, 2 jan 2022:

Vizela - Belenenses SAD, 20h15.

- Segunda-feira, 3 jan 2022:

Tondela - Moreirense, 15h30.