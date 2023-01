Boavista vence e complica situação do Gil Vicente. Veja o golo

Por Lusa 08 Janeiro, 2023 • 23:20 Partilhar este artigo Facebook

O Boavista venceu este domingo 1-0 na receção ao Gil Vicente, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, complicando a situação dos gilistas na classificação, atualmente no 16.º posto, lugar de play-off.

O golo de Yusupha, aos 31 minutos, foi o suficiente para a formação axadrezada somar três pontos e voltar às vitórias, após seis encontros sem vencer, frente a um Gil Vicente que regressou às derrotas, após o triunfo na última ronda diante do Santa Clara.

Com o triunfo, o Boavista fecha a jornada no oitavo lugar, com 20 pontos, enquanto o Gil Vicente manteve o 16.º, lugar que dá acesso ao play-off de manutenção, mas viu o Marítimo, 17.º e penúltimo, reduzir para dois pontos a desvantagem para os gilistas, depois de vencer 1-0 na receção ao Sporting.