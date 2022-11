A bola utilizada durante o jogo do Mundial de 1986, no México, entre a Argentina e a Inglaterra, e que terminou com a vitória dos sul-americanos por 2-1, vai ser vendida pelo árbitro do encontro. O objeto tem um valor estimado entre os 2,5 e os três milhões de euros, de acordo com a BBC.

Há 36 anos, Diego Armando Maradona fez dois dos golos mais famosos da história do futebol com a Adidas Azteca, no estádio com o mesmo nome, na capital mexicana. Primeiro, o argentino adiantou a seleção com a mítica "mão de deus", antes de aumentar a contagem com o "golo do século", em que driblou grande parte dos jogadores ingleses.

O juiz Ali Bin Nasser acredita que este é o momento certo para "partilhar com o mundo" um objeto que "faz parte da história do futebol". Agora, no próximo dia 16 de novembro, o esférico vai ter um novo dono após um leilão que se vai realizar em Londres.

Aos 78 anos, o tunisino espera que os lucros da venda possam dar uma vida melhor à sua família, mas também vai doar alguns dos fundos a instituições de caridade do país africano. "Foi um presente de Deus para mim depois de muitos, muitos anos como árbitro", afirmou.

As regras da FIFA deixavam que os árbitros levassem as bolas dos jogos "como recordação". Bin Nasser confessa que teve sorte "de trabalhar em dois jogos: o primeiro foi o Polónia-Portugal, na fase de grupos, e depois o Argentina-Inglaterra, para os quartos-de-final", este segundo "o melhor momento" da carreira, segundo o próprio.

Frequentemente questionado devido à polémica da "mão de deus" de Maradona, o juiz confessa que "não tinha uma visão clara porque conseguia ver as costas de Maradona e do guarda-redes [Peter Shilton]".

Antes do Mundial do México, o organismo que regula o futebol mundial, de acordo com Ali Bin Nasser, "foi muito claro" sobre as instruções de arbitragem. "Caso não se tivesse uma visão clara do que aconteceu, tinha de ir pedir a opinião de um colega, ou do fiscal de linha", admitiu.

Além da bola, o tunisino vai utilizar o leilão para também vender uma camisola oferecida por Maradona numa visita à Tunísia, em 2015. No autógrafo, pode-se ler "para o Ali, o meu eterno amigo".

Este não é o único ítem do jogo a ser leiloado. A mítica camisola azul da seleção argentina de futebol envergada por Maradona foi arrematada por um recorde de cerca de 8,8 milhões de euros na leiloeira Sotheby's, no passado mês de maio.