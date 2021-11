Messi conquista Bola de Ouro, Ronaldo fica em sexto. Conheça todos os vencedores

Por Guilherme de Sousa 29 Novembro, 2021 • 20:38 Partilhar este artigo Facebook

Lionel Messi conquistou a Bola de Ouro. O argentino é, pela sétima vez, considerado o melhor jogador do Mundo.

O astro argentino ajudou a Argentina a conquistar a Copa América. A nível de clubes, o jogador trocou, no último verão, o Barcelona pelo PSG.

O português Cristiano Ronaldo, ficou em sexto na votação para melhor do mundo. O craque falha assim aquela que seria a sua sexta Bola de Ouro.

A cerimónia fica marcada pela ausência dos jogadores dos clubes da Premier League, entre os quais, Cristiano Ronaldo. Os clubes ingleses proibiram os jogadores de se deslocarem a Paris devido às restrições da Covid impostas pelo governo britânico.

O primeiro prémio da noite foi entregue ao melhor jogador jovem. Pedri, prodígio do Barcelona, recebeu o prémio Kopa. Na corrida, estava o português Nuno Mendes.

Depois do prémio Kopa, foi tempo de homenagear gigantes de outros tempos. As grandes figuras do futebol atual não se esqueceram de estrelas como Maradona e Gerd Mulller, que desapareceram nos últimos dois anos.

A noite foi também do polaco Robert Lewandowski. O artilheiro do Bayern de Munique levou para casa o prémio de melhor avançado do ano.

O prémio de melhor guarda-redes foi, sem surpresa, entregue a Donnarumma, guardião italiano campeão europeu.

Com dois jogadores no top 5, Kanté e Jorginnho, o Chelsea levou para casa o galardão de melhor clube do ano. O emblema londrino, recorde-se, conquistou a Liga dos Campeões no Dragão.

Alexia Putellas, Bola de Ouro feminina

A jogadora e capitã do Barcelona, Alexia Putellas, conquistou a Bola de Ouro feminina. A jovem 27 anos recebeu o prémio do francês Kyllian Mbappé.

Top 10 da Bola de Ouro

1. Lionel Messi, Arg (FC Barcelona, Esp/ Paris Saint-Germain, Fra)

2. Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique, Ale)

3. Jorginho, Ita (Chelsea, Ing)

4. Karim Benzema, Fra (Real Madrid, Esp)

5. N'Golo Kante, Fra (Chelsea, Ing)

6. CRISTIANO RONALDO, POR (Juventus, Ita/ Manchester United, Ing)

7. Mohamed Salah, Egi (Liverpool, Ing)

8. Kevin De Bruyne, Bel (Manchester City, Ing)

9. Kylian Mbappé, Fra (Paris Saint-Germain, Fra)

10. Gianluigi Donnarumma, Ita (AC Milan, Ita/ Paris Saint-Germain, Fra)