© Filipe Amorim / Global Imagens

Por TSF 30 Dezembro, 2019 • 16:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O conselho de disciplina despenalizou Yannick Bolasie e o jogador do Sporting vai poder defrontar o FC Porto no clássico do próximo domingo, confirmou a TSF.

O congolês foi expulso no jogo frente ao Portimonense. Bolasie viu o segundo cartão amarelo após um lance com Willyan. O árbitro considerou que o jogador atingiu o adversário e expulsou-o. O Sporting pediu a despenalização do jogador por considerar injusta a expulsão por acumulação de amarelos.

Recorde a expulsão do jogador leonino:

Bolasie, de 30 anos, tem 18 jogos realizados esta época e dois golos marcados.

(Notícia em atualização)