Borges e Cabral são os primeiros campeões portugueses de pares no Estoril Open

Nuno Borges e Francisco Cabral sagraram-se este domingo campeões de pares do Estoril Open em ténis, com um triunfo em dois 'sets' sobre Máximo González e André Göransson, tornando-se na primeira dupla portuguesa a erguer o troféu.

No 'court' central do Clube de Ténis do Estoril, a melhor dupla portuguesa da atualidade impôs-se ao duo sueco-argentino com os parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e três minutos.

Nuno Borges e Francisco Cabral, ambos nascidos em 1997, receberam um 'wild card' da organização para disputar o quadro principal e, na sua estreia enquanto dupla num torneio do circuito ATP, tornaram-se nos primeiros portugueses a conquistar o título de pares do Estoril Open.

"Um torneiro perfeito" para Marcelo

Na bancada como é tradição, Marcelo rebelo de Sousa respondeu à chamada dos tenistas portugueses, que contar com a presença do Presidente da República e até uma visita ao balneário em caso de vitória.

Nuno Borges e Francisco Cabral foram "perfeitos no serviço (uma ou duas vezes não foram) perfeitos na rede, perfeitos no fundo do court e perfeitos entre eles - quando um andava mais aflito, o outro estava lá. A partir de muito cedo se viu que tinham condições para ganhar. Foi um torneio perfeito".

Marcelo destacou a primeira vitória em pares para Portugal e espera que os dois tenistas possam ir longe na competição em pares. "Podem ser dos melhores pares do mundo", considera o Presidente da República.

Graças a esta vitória, Francisco Cabral vai subir mais de 20 lugares na tabela mundial de pares, para a posição 80, enquanto Nuno Borges fica entre nos 100 primeiros, no lugar 99.