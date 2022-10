Borussia Dortmund renasce das cinzas e empata com Bayern Munique

© Friedemann Vogel/EPA

O Borussia Dortmund empatou este sábado com o Bayern Munique (2-2), anulando uma desvantagem de dois golos graças ao tento de Modeste, aos 90+5 minutos, em jogo da nona jornada da Liga alemã de futebol.

A jogar na condição de visitante, o Bayern Munique adiantou-se aos 33 minutos, através de Goretzka, e Leroy Sané ampliou a vantagem aos 53, parecendo ficar com a vitória na 'mão'.

Mas o Borussia Dortmund, com o internacional português Raphaël Guerreiro no 'onze' titular, contrariou a lógica e bem pode agradecer ao avançado francês Anthony Modeste, que assistiu Moukoko aos 74, e encarregou-se de restabelecer a igualdade aos 90+5.

O empate impediu o ataque ao primeiro lugar de ambas as formações, que seguem agora nos terceiro e quarto lugar, respetivamente, com 16 pontos, atrás do líder Union Berlim (adversário do Sporting de Braga na Liga Europa), com 17, e do Friburgo, que também tem 17 e, tal como o clube da capital alemã, só vai a jogo no domingo.

Nos outros jogos do dia na Alemanha, destaque para o Bayer Leverkusen, que defronta o FC Porto na quarta-feira, e goleou hoje o Schalke por 4-0, enquanto o Eintracht Frankfurt foi surpreendido em casa do Bochum, último classificado.

A jogar em casa, os 'farmacêuticos', próximos adversários dos 'dragões' no grupo B da 'Champions', dominaram o encontro frente ao Schalke (16.º com seis pontos), que ficou marcado pela estreia - vitoriosa - do treinador Xabi Alonso à frente do Bayer, poucos dias depois de ter substituído Gerardo Seoane.

Diaby (38), Frimpong (41 e 53) e Paulinho (90) materializaram em golos o ascendente da formação de Leverkusen, que conseguiu apenas a segunda vitória na Bundesliga e segue num modesto 14.º lugar com oito pontos. Na quarta-feira, o Bayer recebe o FC Porto, para a quarta ronda do grupo B da 'Champions', depois do desaire averbado no Estádio do Dragão (2-0), na última terça-feira.

Já o Bochum, último classificado, com apenas quatro pontos, conseguiu a sua primeira vitória no campeonato frente ao Eintracht Frankfurt (sétimo, com 14 pontos), adversário do Sporting na 'Champions', com golos de Hofman (71), um autogolo de Ndika (87) e de Forster (90+1).

Os outros dois jogos já disputados hoje na Alemanha, entre Augsburgo (nono com 13 pontos) e Wolfsburgo (13.º com nove), e Mainz (12.º com 12) e Leipzig (10.º com 12), encerraram da mesma forma, com empates a uma bola.

O avançado internacional português André Silva foi suplente utilizado no Leipzig, entrando aos 73 minutos para o lugar do húngaro Szoboszlai e ajudando os 'touros vermelhos' a alcançar a igualdade, com um tento de Nkunku, aos 80.