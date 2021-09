Tiago Tomás e Matheus Reis titulares. Borussia 0-0 Sporting (1.ª parte)

Rúben Amorim, treinador do Sporting © Gerardo Santos / Global Imagens

O Sporting tenta redimir-se da goleada sofrida na estreia no Grupo C, diante do Ajax (1-5), mas tem pela frente, em Dortmund, o quarto colocado da Bundesliga, que vem de uma derrota com o Borussia Mönchengladbach.

Onze do Borussia: Kobel, Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Bellingham, Hazard, Reus e Malen

Onze do Sporting: Adán, Luís Neto, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Tiago Tomás e Paulinho

No outro jogo do grupo, o Ajax venceu o Besiktas por 2-0 e lidera, com seis pontos.

Suplentes do Borussia: Unbehaun, Hitz, Schulz, Moukoko, Brandt, Reinier, Passlack, Pongracic, Knauff e Wolf.

Suplentes do Sporting: André Paulo, João Virgínia, Rúben Vinagre, João Goulart, Esgaio, Marsà, Gonçalo Esteves, Ugarte, Daniel Bragança, Tabata, Jovane e Nuno Santos.