João Almeida © Luca Zennaro/EPA

Por António Botelho e Rui Oliveira Costa 23 Maio, 2023 • 17:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O pai de João Almeida acompanhou a vitória do ciclista português na 16.ª etapa da Volta a Itália junto à meta colocada em Monte Bondone. Dário Almeida está "tudo".

"Estou supercontente, muito orgulhoso. Estou tudo. Estou aqui na meta. Ele passou por mim. Sempre falamos. Vai João, é até ao fim", disse o pai de Almeida à TSF.

Ouça as declarações de Dário Almeida à TSF 00:00 00:00

João Almeida foi o primeiro a chegar ao final da 16.ª etapa do Giro, naquela que foi a primeira vitória do ciclista português em grandes voltas. Com o resultado, o ciclista português subiu ao segundo lugar da classificação geral, a apenas 18 segundos do líder, Geraint Thomas.

Enorme João! pic.twitter.com/jVRAeJtST1 - Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) May 23, 2023

"Há muito tempo que ele procurava ganhar uma etapa. Mas também não é só ganhar, porque se ele quiser ganhar o Giro, tem de ter muita calma e muita cabeça", considera o pai.

E afirma: "Ganhar uma etapa numa grande volta, todos eles são bons e muito fortes. Já está. Agora é como ele diz: 'Bota lume.'"

"Se ele quiser ganhar o Giro, tem de ter muita calma e muita cabeça" 00:00 00:00

João Almeida venceu esta terça-feira a 16.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta. O ciclista português chegou na companhia de Geraint Thomas e ganhou tempo a Primoz Roglic.

@JooAlmeida98 gana en Monte Bondone!

.

@JooAlmeida98 takes stage win on Monte Bondone!#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/qpXPlFmpv1 - Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2023

O ciclista iniciou a subida final no grupo dos favoritos e atacou a seis quilómetros do final da etapa. O português ainda foi alcançado por Geraint Thomas a quatro quilómetros, mas ambos deixaram Primoz Roglic para trás. João Almeida venceu ao sprint, o britânico terminou em segundo, enquanto o esloveno chegou 25 segundos depois, na companhia de Eddie Dunbar.

Graças às bonificações, João Almeida ganhou quatro segundos a Geraint Thomas e 31 segundos a Primoz Roglic. Na geral, Thomas é líder, enquanto Almeida é segundo a 18 segundos e Roglic é terceiro a 29 segundos. O antigo líder da prova Bruno Armirail cedeu ainda cedo na subida final e perdeu vários minutos para os favoritos.