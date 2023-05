Botafogo de Luís Castro vence Corinthians e reassume liderança no Brasil

O treinador do Botafogo Luís Castro © Osvaldo Villarroel/EPA

Por Lusa 12 Maio, 2023 • 10:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, reassumiu a liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao vencer o Corinthians, por 3-0, na quinta-feira, com um triunfo que lhe permitiu igualar um recorde da competição.

A vitória, a quinta em cinco jogos, permitiu ao 'Fogão' o regresso à liderança, mas também igualar o recorde de triunfos a abrir a prova, estabelecido pelo São Paulo, em 2011.

No jogo, disputado na quinta-feira à noite no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, Luís Castro voltou a contar com um Tiquinho Soares em grande plano, com o ex-avançado do FC Porto a marcar aos 13 e aos 65 minutos, este de grande penalidade.

Tiquinho Soares assumiu também a liderança dos melhores marcadores, com cinco golos, mais um do que Raphael Veiga, que nesta jornada também 'bisou' pelo Palmeiras.

Ainda no triunfo do Botafogo, foi o médio Carlos Eduardo a fechar a contagem, ao fazer o 3-0 já na parte do final do encontro, aos 82 minutos.

"Nós já tínhamos dado sinais na temporada passada que éramos uma equipa a ficar de olho nos campeonatos, mas as pessoas esquecem muito rápido", disse no final Luís Castro, em alusão às críticas no início de época, ainda na disputa do campeonato estadual.

Esta vitória deixa o Botafogo na liderança do Brasileirão, com 15 pontos, mais dois do que o campeão Palmeiras, treinado pelo também português Abel Ferreira.

Na próxima jornada, o Botafogo visita o Góias, no domingo, u, dia depois de o Palmeiras receber o Bragantino, também do português Pedro Caixinha e que é 15.º classificado, com seis pontos, resultantes de uma vitória e três empates nestes primeiros jogos.

O Cruzeiro (20.º), de Pepa, quinto classificado, visita no domingo o América Mineiro, e o Bahia (13.º), de Renato Paiva, recebe no sábado o Flamengo (12.º), após uma jornada em que Ivo Vieira saiu do Cuiabá (16.º), em função dos maus resultados.