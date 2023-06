Botafogo de Luís Castro vence em casa do Palmeiras de Abel Ferreira

© AFP

O Botafogo, do português Luís Castro, reforçou este domingo a liderança do campeonato brasileiro de futebol, ao vencer por 1-0 em casa do Palmeiras, de Abel Ferreira, em jogo da 12.ª jornada do Brasileirão.

O 'Fogão' apresentou-se em casa do campeão em título com uma vantagem de cinco pontos e com a possibilidade de a alargar ainda mais, cenário que ganhou ainda mais consistência, quando Tiquinho Soares, antigo avançado do FC Porto, adiantou os cariocas, aos 28 minutos.

Pressionada com a recente derrota em casa do Bahia, orientado pelo português Renato Paiva, por idêntico resultado, a equipa paulista tudo fez para inverter o resultado, mas esbarrou numa defesa bem organizada e, quando teve a sua maior oportunidade para empatar, Rafael Veiga falhou uma grande penalidade, aos 82 minutos.

Com este resultado, o Botafogo mantém a liderança do campeonato, com 30 pontos, agora com sete de avanço para o segundo classificado, o Grémio, que hoje goleou (5-1) na receção ao lanterna-vermelha Coritiba, passando o Palmeiras na classificação.

Ainda hoje, realce para novo confronto entre treinadores portugueses na prova, com o Bragantino de Pedro Caixinha a receber o Goiás de Armando Evangelista, enquanto o Cuiabá de António Oliveira fecha a ronda na segunda-feira, em casa do Vasco da Gama.