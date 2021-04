Braçadeira de capitão de Cristiano Ronaldo leiloada por 64.000 euros

Cristiano Ronaldo © Miguel A. Lopes/EPA

Por Lusa 02 Abril, 2021 • 11:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A braçadeira de capitão da seleção portuguesa de futebol que Cristiano Ronaldo atirou ao relvado no fim do jogo com a Sérvia (2-2) foi arrematada esta sexta-feira, por 64.000 euros, num leilão realizado para ajudar uma criança doente.

"O leilão, com caráter humanitário, da braçadeira de capitão de Cristiano Ronaldo acaba de terminar, com a notável cifra de 7,5 milhões de dinares [perto de 64.000 euros]", informou o promotor da iniciativa, Jovan Simic, na rede social Twitter.

Simic agradeceu especialmente ao bombeiro Djordje Vukicevic, que recolheu a braçadeira lançada pelo avançado português e a entregou para ser leiloada, a fim de angariar dinheiro para ajudar um bebé de seis meses que sofre de atrofia muscular espinhal e precisa de tratamentos com custos na ordem de dois milhões de euros.

Humanitarna aukcija za kapitensku traku K. Ronalda upravo je završena i to sa sjajnom cifrom od 7,5 miliona dinara licitarnom od strane @MozzartBet !❤️



Svaka čast vatrogascu Đorđu i njegovim kolegama, kao i svim divnim ljudima koji su pomagali!



Za Gavrila i dalje 973 na 3030! pic.twitter.com/MF3gBLQqyj - Jovan Simić (@simke33) April 2, 2021

No sábado, com a partida empatada 2-2 (depois de Portugal ter estado a vencer por 2-0), Cristiano Ronaldo rematou e o sérvio Mitrovic retirou a bola, aparentemente, já depois de ter ultrapassado completamente a linha de baliza, mas o golo não foi validado.

Na sequência do lance, Cristiano Ronaldo protestou, foi admoestado com cartão amarelo e atirou com a braçadeira de capitão para o relvado do Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, no final do jogo de apuramento para o Mundial2022.