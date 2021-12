Francisco Moura marca ao minuto 2'. Braga 1-0 B. SAD (1.ª parte)

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga © José Carmo / Global Imagens

Por Cátia Carmo 19 Dezembro, 2021 • 20:21

A jornada fecha com a receção do Sporting de Braga, quarto classificado, ao lanterna-vermelha B. SAD, com os bracarenses a tentarem recuperar da eliminação da Taça da Liga, após uma goleada 5-1 frente ao Boavista.

Começa o jogo! O Braga marcou o primeiro golo logo ao minuto 2', por intermédio de Francisco Moura.

Onze do Braga: Matheus; Paulo Oliveira, Raúl, Diogo Leite; Yan Couto, Al Musrati, André Horta, Moura; Iuri Medeiros, Ricardo Horta, Mario González.

Onze do B. SAD: Luiz Felipe; Yohan Tavares, Phete, Tomás Ribeiro; Carraça, Luković, César Sousa, Nilton; Calila, Afonso Sousa, Pedro Nuno.

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Fabiano, Bruno Rodrigues, Chiquinho, Lucas Mineiro, Gorby, Abel Ruiz, Piazon, Roger.

Suplentes do B. SAD: Álvaro Ramalho, Jójó, Danny Henriques, Christian Marques, Chima Akas, Braima, Castro, Ndour, Abel Camará.