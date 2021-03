Conheça os onzes de Braga e Benfica para o jogo desta noite

© Pedro Rocha / Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles 21 Março, 2021 • 18:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Separados por dois pontos, Braga e Benfica disputam, este domingo, o terceiro lugar da Primeira Liga num jogo com início marcado para as 20h00. Depois do líder Sporting e o FC Porto já terem vencido nesta 24.ª jornada, nenhuma das equipas quer ficar para trás.

Depois de, este sábado, Jorge Jesus ter admitido a possibilidade de utilizar um esquema com três centrais, o técnico encarnado confirmou esse plano de jogo ao lançar no onze inicial Otamendi, Lucas Verísismo e Vertonghen.

Onze do SC Braga: Matheus, Esgaio, Tormena, Bruno Rodrigues, Borja, Al Musrati, Fransérgio, Piazon, Ricardo Horta, Galeno e Abel Ruiz

Onze do SL Benfica: Helton Leite, Otamendi, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Rafa, Waldschmidt e Seferovic

Os bracarenses chegam a este jogo a 14 pontos do Sporting e a quatro do FC Porto, tendo mais dois do que as águias.

O jogo é arbitrado por João Pinheiro, assistido por Tiago Costa e Pedro Ribeiro. No VAR está Luís Godinho.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Zé Carlos, João Novais, Gaitán, André Horta, Sporar, Caju, Rodrigo Gomes e Zé Pedro

Suplentes do SL Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Everton, Gabriel, Darwin, Pizzi, Jardel, Pedrinho e Nuno Tavares