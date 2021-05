Direto: ouça o Relato TSF do Braga-Benfica

O treinador do Benfica, Jorge Jesus © Hugo Delgado/Lusa

Por Cátia Carmo 23 Maio, 2021 • 18:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Benfica e Sporting de Braga defrontam-se este domingo numa final inédita da Taça de Portugal, num jogo em que águias e arsenalistas procuram evitar uma época em branco. As águias foram as primeiras a chegar ao Estádio Cidade de Coimbra, às 18h57. O Sporting de Braga, que saiu do hotel cerca de cinco minutos depois, chegou logo a seguir. A chegada decorreu sem incidentes, mas com um forte dispositivo policial.

Em jogo no Estádio Cidade de Coimbra, os encarnados, recordistas de Taças de Portugal, tentam chegar ao 27.º troféu na competição, enquanto o Braga tenta a sua terceira Taça da história.

O jogo deste domingo, com início marcado para as 20h30, tem arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de futebol do Algarve.

Onze inicial do Braga: Braga: Matheus; Tormena, Raul Silva e Sequeira; Esgaio, Castro, Al Musrati e Galeno; Lucas Piazon, Abel Ruiz e Ricardo Horta.

Onze inicial do Benfica: Helton Leite; Morato, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Taarabt, Weigl e Grimaldo; Pizzi, Seferovic e Everton.

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Bruno Rodrigues, Borja, João Novais, André Horta, Rui Fonte e Sporar.

Suplentes do Benfica: Vlachodimos, Jardel, Nuno Tavares, Gabriel, Chiquinho, Rafa e Darwin.