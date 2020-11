Braga empata a três golos com o Leicester e aproxima-se dos 16 avos da Liga Europa

© Hugo Delgado/EPA

Por TSF com Lusa 26 Novembro, 2020 • 19:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O SC Braga empatou a três golos, esta quinta-feira, na receção aos ingleses do Leicester, num jogo a contar para o Grupo G da Liga Europa. Os portugueses estão agora a uma vitória de garantir um lugar nos 16 avos de final.

Al Musrati (04 minutos), Paulinho (24) e Fransérgio (90) marcaram os golos dos bracarenses, mas Harvey Barnes (09), Luke Thomas (79) e Jamie Vardy (90+5) deram o empate e o apuramento aos ingleses.

Com quatro rondas disputadas, o Leicester lidera com 10 pontos, mais três do que o Sporting de Braga. Zorya e o AEK Atenas têm três pontos, depois de o conjunto ucraniano ter vencido na Grécia, por 3-0.