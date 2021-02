FC Porto com duas alterações frente ao Braga

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Hugo Delgado/Lusa

Por TSF 10 Fevereiro, 2021 • 19:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting de Braga recebe novamente, esta quarta-feira, o FC Porto, agora num jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Onze do SC Braga: Matheus; Esgaio, Tormena, David Carmo e Sequeira; Piazon, Fransergio, Al Musrati e Galeno; Sporar e Ricardo Horta.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Manafá, Mbemba, Pepe e Sarr; Uribe, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira; Luis Díaz, Taremi e Marega.

Três dias depois do empate a duas bolas na 18.ª jornada da I Liga, num jogo louco em que os minhotos anularam a desvantagem de dois golos muito perto do fim, as duas equipas voltam a defrontar-se na Pedreira.

Sporting de Braga e FC Porto jogam a partir das 20h15. O jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.