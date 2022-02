Começa na Pedreira. SC Braga 0-0 Santa Clara (1.ª parte)

Ricardo Horta é o melhor marcador do Sporting de Braga © LUSA

O Sporting de Braga, quarto classificado da I Liga de futebol, procura hoje conquistar a terceira vitória seguida na receção ao Santa Clara, 13.º, no derradeiro jogo da 24.ª jornada.

Os bracarenses tentam também ampliar a vantagem sobre o quinto classificado, o Gil Vicente, que empatou no terreno do líder FC Porto, no domingo, dando sequência ao triunfo caseiro frente ao Vizela (2-1) e no terreno do Belenenses SAD (2-0).

Onze do Sporting de Braga: Matheus; Yan Couto, Fabiano, Diogo Leite, David Carmo e Rodrigo Gomes; Al Musrati, Castro, Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Onze do Santa Clara: Marco; Rafael Ramos, Boateng, Mansur, Anderson Carvalho, Tassano, Lincoln, Cryzan, Morita, Mohebi e Ricardinho.

Pela frente, em Braga, a partir das 20:15, os "arsenalistas" vão deparar-se com o Santa Clara, que segue no 13.º lugar, com os mesmos 25 pontos do Boavista, que pôs termo a uma série de oito jogos sem vencer na visita ao Estoril Praia (3-2).

Os açorianos não vencem há três jornadas, que se saldaram em dois empates, com Gil Vicente (2-2) e Portimonense (1-1) e uma derrota, no terreno do Benfica (2-1).

Em caso de vitória, a formação comandada por Mário Silva "salta" para o 10.º lugar, ultrapassando também Famalicão e Paços de Ferreira.

O jogo vai ser arbitrado por Vítor Ferreira, da associação de Braga.