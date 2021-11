Braga sem Sequeira até ao final da época devido a lesão

Nuno Sequeira lesionou-se no jogo frente ao Benfica © Pedro Rocha / Global Imagens

O Sporting de Braga anunciou esta segunda-feira que a temporada terminou para o lateral Nuno Sequeira. O jogador saiu lesionado do jogo de domingo, frente ao Benfica, e agora o clube minhoto confirma em comunicado que se trata de uma lesão num ligamento cruzado do joelho esquerdo. Sequeira tem de ser operado e falha o resto da temporada.

"Na sequência da lesão contraída no encontro frente ao Benfica, e após realização de exames complementares na manhã de hoje, comunica-se que Nuno Sequeira sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador será submetido nos próximos dias a uma intervenção cirúrgica e terá pela frente um prolongado período de recuperação, estando por isso descartado o seu regresso à competição nesta temporada", pode ler-se no comunicado do Sporting de Braga.

É o segundo jogador com uma lesão grave depois do Benfica-Braga. Já esta manhã, as águias confirmaram que Lucas Veríssimo vai ser operado ao joelho direito e falha o resto dos jogos da época.