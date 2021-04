Leões reduzidos a dez aos 18 minutos. Braga 0-0 Sporting (2.ª parte)

© Miguel Pereira/Global Imagens

Por Cátia Carmo 25 Abril, 2021 • 18:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder Sporting tem este domingo uma deslocação de risco ao reduto do Sporting de Braga, após perder seis dos dez pontos que tinha de avanço sobre o FC Porto nas últimas quatro rondas da I Liga.

No primeiro dia da 29.ª jornada, os leões visitam o quarto classificado, que está na luta com o Benfica pelo último lugar no pódio, cujo prémio é um lugar na terceira pré-eliminatória de acesso à milionária Liga dos Campeões.

Na presente temporada, este será o terceiro embate entre os dois conjuntos e o Sporting venceu os dois primeiros, por 2-0 para o campeonato, em casa, a 2 de janeiro, e por 1-0 na final da Taça da Liga, em Leiria, 21 dias depois.

Começou o jogo na Pedreira! Aos 11 minutos, bola muito perigosa para a baliza do Sporting, com Adán a defender. Três minutos depois, um grande desperdício do espanhol Abel Ruiz, que estava isolado na cara do guarda-redes do Sporting. Foi a grande oportunidade de golo do jogo até agora.

Aos 17 minutos, os jogadores do Braga pedem o segundo cartão amarelo para Gonçalo Inácio. O árbitro mostra mesmo e o Sporting fica reduzido a dez jogadores aos 18 minutos de jogo. Luís Neto está a aquecer do lado dos leões que, com a expulsão, sentem necessidade de reorganizar a equipa.

Remate de Galeno, contra a cara de Coates, aos 26 minutos. Mais uma situação de perigo por parte do Braga. Um minuto depois a partida é interrompida por lesão de Paulinho. Passada meia hora de jogo, os minhotos vão chegando, com maior frequência, à baliza de Adán.

Aos 38 minutos, Galeno, solto de marcação, rematou forte. Adán estava bem colocado, junto ao poste esquerdo, e defendeu com o peito. Terminou a primeira parte na Pedreira. Intervalo!

Recomeçou o jogo!

Onze do Braga: Matheus; Tormena, Raúl, Sequeira; Esgaio, Fransérgio, André Castro, Galeno; Gaitán, Ricardo Horta, Abel Ruiz.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Feddal; Pedro Porro, Palhinha, João Mário, Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Paulinho.

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Zé Carlos, Rolando, Borja, João Novais, Al Musrati, André Horta, Piazon, Rui Fonte.

Suplentes do Sporting: Maximiano, Matheus Reis, Matheus Nunes, Neto, Tiago Tomás, Gonzalo Plata, João Pereira, Daniel Bragança e Jovane.