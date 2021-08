Brandão Rodrigues felicita colosso Pichardo por fazer ouvir 'A Portuguesa' em Tóquio

Tiago Brandão Rodrigues © AFP

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, felicitou, esta quinta-feira, o "colosso" Pedro Pablo Pichardo pela conquista do título olímpico no triplo salto em Tóquio 2020, e pelo "privilégio de ouvir 'A Portuguesa'".

"17,98 metros de orgulho gigante! Vamos ter o privilégio de ouvir A Portuguesa em Tóquio 2020 porque tu, Pedro Pichardo, foste um colosso no estádio. O país não esquecerá o teu feito. Muitos parabéns e que o teu exemplo de compromisso seja seguido por muitas gerações de atletas", escreveu o responsável pela tutela do Desporto, na página oficial do Ministério da Educação no Twitter.

Em declarações à TSF, o governante assegurou ter sido "uma noite de muita emoção", e reagiu com entusiasmo à vitória do atleta do Benfica: "Cada um dos portugueses que teve oportunidade de ver o Pedro Pablo Pichardo saltar sentiu-se também a saltar com este fantástico triplista."

"É um enorme orgulho. São 17 metros e 98 centímetros de um enorme orgulho, de um país. O atleta foi absolutamente colossal. Neste momento, já é a História de Portugal também. Ele já marca, não só a História do desporto, mas também do país."

Pichardo tornou-se, esta quinta-feira, no quinto português a sagrar-se campeão olímpico, depois de Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro e Nelson Évora, ao saltar 17,98 metros, novo recorde nacional, na final do triplo salto, assegurando a quarta medalha lusa em Tóquio 2020, depois da de prata de Patrícia Mamona na prova feminina do triplo salto e das de bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg) e do canoísta Fernando Pimenta (K1 1.000).

"Grande vitória do Pedro Pichardo, na final do triplo salto, em Tóquio! Portugal volta a conquistar uma medalha de ouro olímpica, conseguindo atingir o maior número de medalhas de sempre em Jogos Olímpicos. Histórico! Muitos parabéns Federação Portuguesa de Atletismo e Comité Olímpico de Portugal", escreveu o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, na mesma rede social.

O atleta natural de Cuba, de 28 anos, efetuou o seu melhor salto, de 17,98 metros, à terceira tentativa, e bateu o seu recorde nacional por três centímetros, impondo-se ao chinês Yaming Zhu, com 17,57, e ao burquinense Fabrice Zango, com 17,47, que conquistaram as medalhas de prata e de bronze, respetivamente.

Pichardo vai receber a medalha de ouro pelas 18h47 locais (10h47 em Lisboa), na cerimónia de pódio, no Estádio Olímpico.