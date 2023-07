Brasil perde com França e vai decidir vaga nos oitavos do Mundial com a Jamaica. Veja os golos

Wendy Renard marcou o golo da vitória para a França © Franck Fife/AFP

Por Cátia Carmo com AFP 29 Julho, 2023 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com um golo da experiente Wendy Renard na reta final do jogo, aos 83 minutos, a França derrotou o Brasil por 2-1 este sábado, na segunda partida do Grupo F no Mundial feminino de futebol.

As francesas foram as primeiras a marcar, por intermédio da avançada Eugénie Le Sommer, aos 17 minutos. Debinha empatou na segunda parte, aos 58 minutos, para as brasileiras, mas Wendy Renard acabou por dar a vitória à França.

Agora, o Brasil terá de lutar pela classificação para os oitavos frente à Jamaica, que ainda este sábado enfrenta o Panamá.