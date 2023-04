Brendan Rodgers não resiste aos maus resultados e já não é treinador do Leicester

Brendan Rodgers © Lindsey Parnaby/AFP

Por TSF 02 Abril, 2023 • 15:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Brendan Rodgers já não é treinador do Leicester. O Leicester anunciou, este domingo, que chegou a acordo com o técnico irlandês para a rescisão do contrato.

Rodgers não resistiu aos maus resultados da equipa, deixando o clube depois de quatro anos como técnico principal. O Leicester, que não vence há sete jogos, ocupa a 18.ª e antepenúltima posição do campeonato.

À frente dos "foxes", Rodgers conquistou a Taça de Inglaterra, em 2021, e a Supertaça, no mesmo ano. Em 2022, levou a equipa às meias-finais da Liga Conferência.