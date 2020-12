Brexit também muda regras na contratação de jogadores, mas portugueses podem sair beneficiados

© Peter Powell/AFP

As novas as novas regras de acesso de jogadores estrangeiros aos campeonatos ingleses de futebol entram em vigor esta quinta-feira, com a abertura do mercado de inverno.

Devido o Brexit, o mercado de transferências de jogadores não-britânicos na Premier League vai ser alterado, com a introdução de um sistema de pontos que terá em conta o número de internacionalizações do jogador pelo seu país, o ranking da FIFA do seu país, o montante da transferência e o salário que vai auferir no Reino Unido.

Para conseguirem autorização de trabalho, os jogadores europeus, agora considerados estrangeiros no Reino Unido, terão de cumprir este novo requisito, o que até pode vir a beneficiar os jogadores do campeonato português, explica à TSF o especialista em direito do desporto, Luís Cassiano Neves.

"Um jogador que tenha uma utilização regular numa equipa da Liga portuguesa, ainda que seja do meio da tabela, à partida conseguirá os 15 pontos necessários para obter a autorização", afirma o especialista.

Até agora, só jogadores internacionais ou atletas contratados por muitos milhões de euros teriam acesso à Liga inglesa, mas o novo sistema abre uma janela de oportunidade até a jogadores de equipas que não atuam nas provas europeias.

"A Liga Nos é vista como um palco de descoberta dos grandes novos talentos a nível europeu. Os nossos clubes são clubes vendedores e Inglaterra já olha muito para o campeonato português", nota Luís Cassiano Neves.

As restrições nas contratações agora aplicadas a jogadores de outros países já existiam, mas apenas para futebolistas nascidos fora do continente europeu.

"Sabemos que estas medidas podem ter um impacto negativo no número de jogadores europeus que vão entrar no futebol inglês e isso pode resultar numa desvalorização dos campeonatos, mas pode ser uma oportunidade para os jogadores ingleses na "Premier League", nas outras ligas profissionais e na liga feminina", explicou a Federação Inglesa de Futebol aquando o anúncio da decisão.