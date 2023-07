Bronny James, filho de LeBron, sofre paragem cardíaca

Bronny James é o filho mais velho de LeBron James © Alex Bierens de Haan/Getty Images via AFP

Por Cátia Carmo com AFP 25 Julho, 2023 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Bronny James, o filho mais velho da estrela da NBA LeBron James, está estável depois de ter sofrido uma paragem cardíaca durante um treino com a sua equipa universitária de basquetebol, revelou a família esta terça-feira. Bronny James, de 18 anos, teve a paragem em campo, enquanto treinava com os seus companheiros de equipa na Universidade do Sul da Califórnia, na segunda-feira, em Los Angeles, nos EUA.

"Ontem, enquanto treinava, Bronny James sofreu uma paragem cardíaca. O pessoal médico conseguiu tratá-lo e levá-lo para o hospital. Bronny está agora estável e já não se encontra na UCI. Pedimos respeito e privacidade à família James e atualizaremos os órgãos de comunicação social quando existirem mais informações", contou um porta-voz da família James, em declarações à AFP.

LeBron e a mulher, Savannah James, enviaram publicamente os "mais profundos agradecimentos" aos médicos da universidade pelo "incrível trabalho e dedicação" à segurança dos atletas.

Segundo o site de notícias de celebridades TMZ, Bronny estava inconsciente antes de ser levado para o hospital, após o incidente cardíaco. O jovem comprometeu-se a jogar pela Universidade do Sul da Califórnia em maio, depois de se ter tornado num dos melhores jogadores de basquetebol do ensino secundário dos EUA.

O pai - o melhor marcador de todos os tempos da NBA, quatro vezes campeão e quatro vezes melhor jogador da NBA - há muito que falava do desejo do filho em jogar nesta equipa.