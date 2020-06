Bruno Costa Carvalho: "Luís Filipe Vieira não vai deixar a presidência"

Bruno Costa Carvalho, com cachecol do Benfica, em Matosinhos. © Pedro Correia/Global Imagens

Bruno Costa Carvalho considera que Luís Filipe Vieira não vai deixar a presidencia do clube. Novamente candidato às eleições do Benfica, o empresário considera que Vieria vai voltar a ser candidato, apesar de ter dito, na Madeira e após o jogo com o Marítimo, que iria refletir sobre o futuro no clube.

"Luís Filipe Vieira não vai deixar a presidência. É preciso ser muito inocente para acreditar nessa versão. (...) Nem sequer é assunto, ele vai estar presente", considera Bruno Costa Carvalho sobre a recandidatura de Vieira.

Para o empresário, a escolha do futuro treinador é fundamental para o futuro do clube. "Não seria mau o presidente consultar as pessoas que se anunciaram candidatos à presidência do Benfica, e consulta-las para um nome que seja consensual".

"Se tivermos uma grande equipa para a Europa (...) dominaremos facilmente o campeonato português", considera. "Não faz sentido perder dois campeonatos em três anos para um clube falido", refere.