Bruno Costa Carvalho recandidata-se à presidência do Benfica

Por Carolina Rico 26 Maio, 2020 • 11:30

Bruno Costa Carvalho decidiu recandidatar-se à presidência Benfica.

Num comunicado enviado às redações, o antigo candidato à presidência encarnada, em 2009, anuncia que voltará a disputar a liderança.

Bruno Costa Carvalho lembra que nos meses de confinamento o futebol passou para segundo plano em Portugal, mas não o fizeram "esquecer as múltiplas e diversas trapalhadas em que o Benfica esteve metido."

O Benfica é neste momento "um clube que não percebe que está a ponto de ser relegado, de forma definitiva, para uma segunda divisão europeia, sem qualquer capacidade de reação, parecendo os dirigentes mais interessados em cifrões do que na grandeza desportiva do clube que lideram", condena.

Com este anúncio são já três os candidatos à presidência do Benfica durante o período de 2020 a 2024: Bruno Costa Carvalho, Rui Gomes da Silva e o atual presidente, Luís Filipe Vieira. As eleições deverão acontecer em outubro.