Bruno Fernandes confirma final de carreira de Mathieu

Bruno Fernandes, jogador português do Manchester United © EPA

Por Lusa 25 Junho, 2020 • 00:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista português do Manchester United Bruno Fernandes deu esta quarta-feira como certo o final da carreira do defesa do Sporting Jérémy Mathieu, que se lesionou com gravidade, definindo o francês como o "melhor central" que teve como colega.

"Hoje tive uma notícia que me deixou triste e cabisbaixo, soube que o melhor central que alguma vez tive como colega de equipa se lesionou e assim decidiu dar o fim a uma carreira recheada de títulos e momentos inesquecíveis", começou por escrever o antigo jogador do Sporting na sua conta na rede social Instagram.

Bruno Fernandes lamenta que "o velhinho, como todos o conheciam no seio sportinguista", tenha tido "a infelicidade de se lesionar" e assim não poder "acabar a carreira como tanto merecia".

"Foram dois anos e meio contigo, dois anos e meio de aprendizagem, dois anos e meio de eternas apostas nos treinos para ver quem fazia mais golos de livre, dois anos e meio a ver magia sair dos pés de um central, sim, de um central. Aquele que normalmente se limita a defender pela posição, mas ele era mais do que isso. Era um central com qualidade de 10 e velocidade de um extremo!", destaca o agora jogador do Manchester United.

O internacional português assume-se "triste" por não poder estar no jogo de despedida que, "infelizmente", a lesão contraída por Jérémy Mathieu no treino de quarta-feira dos leões lhe "tirou".

"Espero que mais tarde tenhas a oportunidade de te despedir do relvado como mereces! Como falamos pessoalmente, fica o nosso jogo de golfe marcado e logo após isso um desafio de livres para acabarmos praticamente como começou", prossegue.

O médio dos red devils, que coincidiu com Mathieu no Sporting desde a época de 2017/18, conclui a publicação com um agradecimento ao francês "pelas lágrimas" na final da Taça de Portugal conquistada pelos leões na temporada passada, considerando que estas lhe demonstraram "o que é ter amor ao jogo e que todas as conquistas contam com se fosse a primeira".

O Sporting revelou na quarta-feira que os exames complementares a Jérémy Mathieu confirmaram uma lesão grave no joelho esquerdo e que o internacional francês não vai voltar a jogar esta época na I Liga portuguesa de futebol.

"O departamento médico do Sporting Clube de Portugal informa que o atleta sofreu uma entorse traumática no joelho esquerdo durante o treino desta quarta-feira e que, após a realização de exames complementares de diagnóstico, foi confirmada uma lesão de alto grau do ligamento colateral medial", refere o boletim clínico divulgado pelos 'leões'.

O Sporting confirma que Mathieu, que esta época alinhou em 25 jogos em todas as competições pelos 'leões', apontando três golos, não vai estar ao dispor do técnico Rúben Amorim para o que resta da temporada.

"Infelizmente, dado o prognóstico para este tipo de lesão, constata-se que Jérémy Mathieu não estará em condições de voltar a jogar pelo Sporting Clube de Portugal até ao final da presente época", conclui o documento.

O internacional francês, de 36 anos, está em final de contrato com o Sporting e pode terminar a carreira. De acordo com a edição online do jornal Record, Mathieu terá, numa conta privada no Facebook, anunciado o final da carreira.