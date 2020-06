Bruno Fernandes empata Mourinho ao cair do pano

Bruno Fernandes voltou a marcar com a camisola do Manchester United © AFP

O Tottenham de José Mourinho empatou (1-1) na receção ao Manchester United de Bruno Fernandes. A equipa do treinador português inaugurou o marcador aos 27 minutos por intermédio do avançado holandês Steven Bergwijn.



O golo do empate do Manchester United de Bruno Fernandes surgiu a nove minutos do final do encontro na sequência de uma grande penalidade. O francês Paul Pobga foi carregado na grande área e, na conversão, o ex-Sporting não falhou, marcando o seu quarto golo na Premier League.



Com este resultado, o Manchester United fica provisoriamente na quinta posição do campeonato inglês. O Tottenham mantém, à condição, o oitavo lugar, ficando com dois pontos de vantagem sobre o Arsenal.



O Liverpool lidera a Premier League com 82 pontos, estando muito perto da conquista do título que foge desde 1990.