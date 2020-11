Bruno Fernandes inicia reviravolta e Cavani resgata triunfo do Manchester United

Bruno Fernandes e Cavani marcaram na terceira vitória seguida do Manchester United na Premier League © AFP

Por Lusa 29 Novembro, 2020 • 16:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O português Bruno Fernandes iniciou este domingo a reviravolta do Manchester United em Southampton, mas foi o uruguaio Edinson Cavani quem resgatou o triunfo dos 'red devils', por 3-2, na 10.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Os 'saints' pareciam bem lançados para conquistar a sexta vitória nos últimos oito jogos, graças aos golos do polaco Jan Bednarek, aos 23 minutos, e de James Ward-Prowse, aos 33, mas tudo mudou no segundo tempo, desde logo com a entrada do ex-avançado do Paris Saint-Germain, ao intervalo.

À passagem da hora de jogo, Cavani cruzou para Bruno Fernandes reduzir o marcador e anotar o sétimo tento na prova, aos 60 minutos, com a mesma dupla a voltar a entender-se aos 74, quando o médio luso rematou e o uruguaio, pleno de oportunismo, desviou a bola e empatou o encontro.

Quando parecia que a partida se ficaria por uma igualdade, o experiente ponta-de-lança, de 33 anos, voltou a mostrar que a 'reforma' pode esperar e consumou a reviravolta dos 'red devils', aos 90+2 minutos, correspondendo, de cabeça, a um livre de Marcus Rashford.

A formação comandada por Ole Gunnar Solskjaer, que tem menos um jogo, somou a terceira vitória seguida na 'Premier League' e subiu ao sétimo lugar, com 16 pontos, logo abaixo do Southampton, que é quinto colocado, com 17, e que não perdia desde a segunda jornada.