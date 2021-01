© Laurence Griffiths / AFP

O português Bruno Fernandes fez hoje o golo da vitória do Manchester United na receção ao Aston Villa (2-1), na 17.ª jornada da Liga inglesa de futebol, e igualou o Liverpool na liderança da tabela classificativa.

Um golo de penálti, aos 61 minutos, permitiu aos 'red devils' vencer a partida, depois de o francês Martial ter aberto o marcador aos 40 e de Traoré ter empatado três minutos antes de Fernandes decidir a contenda.

Perante uma das 'equipas sensação' da Premier League até aqui, a equipa da casa apresentou-se mais perigosa e rematadora no primeiro tempo, com o médio português a partir da direita.

Já depois de ter feito um remate passar perto, o médio viu Wan-Bissaka fugir pela direita e assistir Martial para o primeiro, aproveitando uma desatenção dos 'villans', que seguem num grupo de seis equipas com 26 pontos, no quinto lugar.

No segundo tempo, um livre cobrado de forma rápida, apanhando desatenta a defensiva de Manchester, permitiu a Grealish descobrir Traoré para o empate, mas este durou pouco, após Pogba ser derrubado na área contrária.

Bruno Fernandes converteu a grande penalidade, fazendo o 15.º golo esta época, e ficou perto do golo minutos depois, num remate de fora da área que o guarda-redes argentino Martínez defendeu para a barra, e acabou substituído, aos 87, já não estando em campo para uma defesa do espanhol De Gea aos 90+2, que 'salvou' a vitória.

Antes, o West Ham pôs fim a um ciclo de quatro vitórias seguidas do Everton, quarto classificado, ao vencer por 1-0, graças a um tento do checo Soucek, recuperando de quatro jogos sem triunfar no campeonato.

O Liverpool, que só joga na segunda-feira, tem agora companhia no primeiro lugar, enquanto o Tottenham, de José Mourinho, entra em campo no sábado frente ao Leeds à procura de chegar aos 29 pontos e reentrar na discussão dos primeiros lugares.

Também sábado, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, visita o 'aflito' Brighton, com o jogo grande da jornada, o Chelsea-Manchester City, marcado para domingo, mesmo com cinco casos positivos de covid-19 no plantel dos 'citizens'.