Bruno Fernandes renova contrato com o Sporting

O internacional português Bruno Fernandes assinou esta terça-feira um novo contrato com o Sporting, anunciou o quarto classificado da Liga portuguesa de futebol, no seu site oficial.

O presidente leonino, Frederico Varandas, já tinha anunciado, no arranque da época, a intenção de aumentar o salário do médio, que em 2018/19 assinou 32 golos em 56 jogos, melhor registo entre médios no futebol europeu, tornando-se alvo do interesse de vários emblemas.

O internacional português (19 jogos, dois golos) cumpre a terceira época pelos 'verde e brancos', tendo assinado até à data nove golos em 17 encontros, depois de na primeira temporada ter marcado 16 em 56 partidas.

Pelo meio, Fernandes rescindiu contrato com o clube, antes do arranque da época 2018/19, na sequência do ataque à academia de Alcochete, ao lado de oito outros jogadores do clube, mas acabou por regressar, convencido pelo então presidente da comissão de gestão do clube Sousa Cintra.

Pelo Sporting conquistou, até ao momento, uma Taça de Portugal e duas taças da Liga, tendo sido eleito, na temporada transata, o melhor jogador da I Liga, a segunda vez que recebeu esta distinção, conquistando ainda, no verão, a Liga das Nações pela seleção portuguesa.

Em declarações ao jornal do clube, o médio internacional português vê a assinatura do novo vínculo como um "reconhecimento do seu trabalho" desde que chegou a Alvalade, proveniente dos italianos da Sampdoria, na época 2017/2018.





"Para mim, é um orgulho e é o reconhecimento do meu trabalho. É sinal que estou a fazer as coisas bem e tenho tentado ao máximo fazer aquilo que é o melhor para o clube", assinalou.





Bruno Fernandes referiu também que tem "demonstrado gostar do Sporting" e que "será sempre um privilégio" representar os 'leões'.





O capitão 'leonino' tem sido o melhor jogador da equipa nas últimas épocas e garantiu que os adeptos "podem esperar mais e melhor" de si, deixando também claro que a "entrega e a dedicação" vão-se manter.





Por fim, Bruno Fernandes, que integra a lista de 50 jogadores nomeados para o 'onze' do ano de 2019 para a UEFA, explicou que não é fácil estar nos eleitos, mostrando-se orgulhoso por estar ao lado dos compatriotas Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.





"É gratificante, até porque sabemos o difícil que é, sobretudo por jogar no campeonato português que tem menor visibilidade. É um orgulho e uma honra estar entre os melhores, estar associado a grandes jogadores e estar perto do Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva", concluiu.