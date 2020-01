Bruno Lage critica dia e hora do dérbi

O jogo com o Sporting está marcado para uma sexta-feira © Carlos Costa/Global Imagens

O treinador do Benfica, Bruno Lage, criticou esta quinta-feira a marcação para sexta-feira do dérbi com o Sporting e do jogo entre o FC Porto e o Sporting de Braga, ambos da 17.ª jornada da I Liga de futebol.

"Este jogo, e mesmo o do FC Porto-Sporting de Braga, merecia ser a um fim de semana, eventualmente às 15h00 da tarde e vivia-se um sábado de futebol como antigamente", afirmou o técnico dos encarnados, que já tinha apelado a uma reflexão sobre as questões do calendário na antevisão do embate de terça-feira para a Taça de Portugal frente ao Rio Ave.

Na conferência de imprensa de lançamento do dérbi com os leões, Bruno Lage recorreu a um exemplo que viveu enquanto adjunto de Carlos Carvalhal no futebol inglês para enfatizar a importância do respeito pelos adeptos, face ao agendamento do dérbi para as 21h15 de sexta-feira.

"O adepto que vem ao estádio tem de ter condições para poder assistir ao jogo a uma hora decente", começou por dizer, acrescentando: "Eu estava a fazer o aquecimento da equipa. Jogávamos a um sábado às três da tarde e 20 minutos antes o árbitro e os delegados vieram dizer que o jogo tinha de ser adiado 30 ou 45 minutos porque tinha havido um acidente na autoestrada e os adeptos estavam atrasados. O jogo vive do quê? Da paixão dos adeptos."

No entanto, e confrontado com o período de descanso inferior a 72 horas em relação ao anterior desafio com o Rio Ave (3-2), para os quartos de final da Taça, na passada terça-feira, Bruno Lage recusou que essa situação possa ser apontada como uma preocupação, antecipando uma boa resposta dos jogadores em Alvalade.

"Veja a resposta que demos com o Rio Ave. A equipa tem apresentado sempre uma resposta forte e apresenta uma grande dinâmica ao longo dos 90 minutos, o que me leva a ter a opinião de que jogando sempre a um nível alto a equipa recupera da melhor maneira. Amanhã [sexta-feira] estará na máxima força", finalizou.

O dérbi da 17.ª jornada da I Liga entre o Sporting, quarto classificado, com 29 pontos, e o Benfica, primeiro, com 45, está agendado para esta sexta-feira, às 21h15, no Estádio José Alvalade.