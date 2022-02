Bruno Lage eleito treinador de futebol do mês em Inglaterra

Bruno Lage © Pedro Rocha/Global Imagens

O treinador português dos Wolverhampton, Bruno Lage, foi eleito o melhor técnico da I Liga inglesa de futebol no mês de janeiro, sucedendo ao catalão do Manchester City, Pep Guardiola, distinguido em novembro e dezembro consecutivamente.

"Estou muito orgulhoso porque foi um bom mês para nós. O desempenho da equipa foi muito bom e alcançámos três vitórias. Queremos continuar a ganhar, encontrar a consistência certa, com personalidade e jogar o nosso jogo", disse, citado no sítio oficial da Internet da 'Premier League'.

O antigo treinador do Benfica, 45 anos, guiou os 'Wolves', onde alinham os compatriotas José Sá, Nelson Semedo, Toti, Ruben Neves, João Moutinho, Chiquinho, Podence, Pedro Neto, Trincão e Fábio Silva, nos triunfos sobre Manchester United, Southampton e Brentford, em janeiro.

Nuno Espírito Santo, que foi o designado no início da época quando ainda estava ao serviço do Tottenham Hostspur, já tinha sido eleito técnico do mês no banco de suplentes dos 'Wolves'.

O Wolverhampton segue no oitavo lugar da tabela, a três pontos do primeiro lugar europeu da 'Premier League'.