Bruno Lage está de saída e já há um substituto em cima da mesa

Bruno Lage © Manuel de Almeida/Lusa

Por Miguel Jorge Fernandes 25 Junho, 2020 • 10:25

A SAD do Benfica decide nas próximas horas, sabe a TSF, a mudança de treinador. O presidente Luís Filipe Vieira, vai estar esta quinta-feira reunido com Bruno Lage, no centro de treinos do Seixal.

A possibilidade de o treinador deixar os encarnados já hoje é muito forte. A decisão vai ser tomada numa reunião com o treinador. A SAD do Benfica considera que Bruno Lage não reúne as condições para continuar à frente da equipa, até porque a mensagem do técnico já não consegue "revitalizar" o balneário.

Bruno Lage tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, depois da última renovação de contrato com o Benfica.

Marco Silva surge na frente para a escolha da sucessão

Marco Silva surge como a hipótese mais forte para a sucessão de Bruno Lage no comando técnico do Benfica. Marco Silva está sem treinar desde que deixou o Everton em dezembro. O técnico orientou em Portugal o Estoril e o Sporting. No estrangeiro também treinou o Olympiacos, Hull City e o Watford.

Marco Silva tem 42 anos e a última aventura em Inglaterra terminou no Everton, após uma época e meia, onde não resistiu aos maus resultados.

Crise de resultados termina com reinado de Lage

O Benfica deixou fugir o FC Porto na liderança isolada do campeonato, com mais uma derrota na Luz, desta feita por 4-3 frente ao Santa Clara. Os encarnados só conseguiram conquistar 16 pontos nos jogos da segunda volta da Primeira Liga, foram eliminados da Liga Europa pelo Shakthar Donestk de Luís Castro, e não conseguiram atingir o "play-off" da Taça da Liga. Resta lutar pelo campeonato, já com atraso pontual ao rival FC Porto, com quem ainda vai jogar a final da Taça de Portugal, no mês de agosto.