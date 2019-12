Bruno Lage renova contrato com Benfica. Anúncio será feito esta quinta-feira

Bruno Lage é treinador do Benfica desde janeiro © Manuel de Almeida/Lusa

Bruno Lage renovou o contrato com o Benfica até 2024. A TSF confirma que o anúncio vai ser feito durante esta quinta-feira.

O treinador dos encarnados tinha contrato até 2023, estendendo assim o seu vínculo com o clube da Luz até 2024. O ordenado também vai mudar, com o técnico a passar a auferir um milhão de euros por ano, mais 500 mil euros, do que recebe atualmente.

Bruno Lage é agenciado por Jorge Mendes, com o empresário a ter influência nas negociações desta nova ligação contratual. O anúncio pode ser feito por Luís Filipe Vieira, durante o jantar de Natal do clube, agendado para a noite desta quinta-feira.

O treinador de 43 anos foi promovido a técnico da equipa principal dos encarnados a 3 de janeiro de 2019, sucedendo no cargo a Rui Vitória. Foi campeão nacional e conquistou também a Supertaça Cândido de Oliveira. No total, completou 53 jogos no comando da equipa, onde conseguiu 40 vitórias, 5 empates e 8 derrotas.